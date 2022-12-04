وافتتح ميسي التسجيل في اللقاء عبر تسديدة أرضية زاحفة بيسراه في الدقيقة 35، تهادت حتى سكنت شباك ماثيو رايان حارس مرمى أستراليا.

وارتكب رايان خطأ فادحا بعد نحو 12 دقيقة من بداية الشوط الثاني وحاول مراوغة اثنين من لاعبي الأرجنتين، فخطف الكرة منه جوليان ألفاريز وأودعها المرمى.

وفي الدقيقة 76، أحرزت أستراليا هدفها الوحيد عبر تسديدة غير متقنة لمهاجمها كريغ غودوين، اصطدمت بلاعب الأرجنتين إنزو فيرنانديز وغيرت اتجاهها إلى شباك إيميليانو مارتينيز.

وضربت الأرجنتين موعدا مع هولندا في دور الثمانية، حيث يلتقي المنتخبان في مباراة قمة مرتقبة، الجمعة.

واحتفل ميسي بأفضل طريقة ممكنة بمباراته رقم ألف في مسيرته، مع سعيه لإحراز اللقب الوحيد الذي استعصى عليه، كأس العالم.

وميسي البالغ من العمر 35 عاما هداف الأرجنتين عبر العصور، إذ سجل 94 هدفا في 170 مباراة دولية.

وانضم ليو إلى أكاديمية برشلونة الإسباني وعمره 13 عاما ليصبح أيضا الهداف التاريخي للنادي الكتالوني برصيد 672 هدفا سجلها في 778 مباراة، قبل أن ينتقل إلى باريس سان جرمان الفرنسي العام الماضي.

وفي المجمل، أحرز ميسي 789 هدفا في مسيرته.

ويشارك ميسي في كأس العالم للمرة الخامسة وقال إنها ستكون بطولته الأخيرة، مما يجعل من المهم بالنسبة له الفوز باللقب إذا أراد معادلة إرث سلفه الراحل في ارتداء القميص رقم 10 دييغو مارادونا.