وأعلن السبت استبعاد المهاجم غابرييل جيسوس والمدافع أليكس تيليس من البطولة بسبب الإصابة.

وبذلك خسرت البرازيل أحد "أسلحتها" المهمة في الهجوم، المتمثلة بجيسوس نجم أرسنال الإنجليزي، مما يعني الاعتماد الكامل على المهاجم ريتشارليسون.

كما سيغيب تيليس عن المونديال، لاعب الظهير الأيسر، بعد إصابته خلال المباراة أمام الكاميرون مساء الجمعة.

وسيواجه المنتخب البرازيلي نظيره الكوري الجنوبي، في مباراة دور الـ16 يوم الاثنين المقبل.