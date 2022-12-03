ولم يكن تعداد متابعي اللاعب البالغ من العمر 24 عاما على "إنستغرام" قبل تسجيله لهدفين أمام غانا يتجاوز 20 ألف، ليقفز الرقم إلى 1.6 مليون بعد إعجاب كثيرين بفيديو له وهو على دكة البدلاء.

وسجل الفيديو 7.3 مليون مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي وفقما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن الصحفي سيو جونغ هوان قوله إن سونغ لم يكن يحصل على القسط الكافي من الراحة بسبب هاتفه الذي كان يرسل تنبيهات ورسائل مستمرة له.

جدير بالذكر أن سونغ استدعي للعب مع منتخب كوريا الجنوبية لأول مرة في عام 2021، حيث لعب أول مباراة دولية له في تصفيات كأس العالم ضد لبنان في سبتمبر من ذلك العام.