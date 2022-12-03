فشل في العلامة الكاملة

وشهد مونديال 2022 رقما لم يتحقق منذ 28 عاما، يتمثل في عدم نجاح أي منتخب في حصد العلامة الكاملة في مبارياته الثلاثة، وهو رقم سلبي لم يشهده كأس العالم منذ أميركا 1994، لتصبح بذلك نسخة قطر 2022 رابع دورة للمونديال بعد 1958 و1962 و1994، لا ينجح فيها أي منتخب من المتأهلين إلى الدور الـ16 في الفوز بجميع مبارياته وحصد العلامة الكاملة.

الجميع تقريبا يخسر

كما سجلت النسخة الحالية من كأس العالم أقل عدد من المنتخبات التي "تجنبت الهزيمة"، خلال دور المجموعات، منذ 24 عاما وهي خمسة فقط: هولندا والولايات المتحدة وإنجلترا وكرواتيا والمغرب .

وكان عدد المنتخبات التي لم تخسر في الدور الأول للمونديال خلال نسخ 1998 و2002 و2006 ، 12 منتخبا، وفي نسخ 2010 و2014 و2018 تسع منتخبات .

بطولة المفاجآت

يذكر أن كأس العالم 2022، شهد تعثر أقوى المنتخبات المرشحة للوصول إلى الدور النهائي والفوز باللقب، حيث خسرت الأرجنتين المتوجة بلقب المونديال مرتين أمام المملكة العربية السعودية، وانهزمت فرنسا حاملة اللقب والفائزة بالكأس مرتين أمام تونس، وخسرت البرازيل التي تتصدر الدول المتوجة باللقب 5 مرات أمام الكاميرون، وتعثرت بدورها إسبانيا الفائزة بالمونديال عام 2010 أمام اليابان، بينما ودعت ألمانيا الفائزة بكأس العالم أربع مرات من الدور الأول.

دفاع عربي حديدي

ومن الأرقام التي ستبقى عالقة في أذهان الجماهير العربية بعد الدور الأول في مونديال 2022، تصدر المنتخبين المغربي والتونسي لقائمة أقوى خطوط الدفاع في دور المجموعات إلى جانب منتخبات هولندا وأميركا وكرواتيا والبرازيل، حيث لم يستقبل منتخب أسود الأطلس سوى هدفا واحدا في ثلاث مباريات كان أمام كندا خلال الجولة الأخيرة، ونفس الأمر بالنسبة لمنتخب تونس الذي لم يستقبل سوى هدفا واحدا أمام أستراليا ضمن الجولة الثانية.

المغرب الأفضل بالنقاط

كما تصدر المنتخب المغربي قائمة المنتخبات الأكثر حصدا للنقاط في الدور الأول بجمع 7 نقاط وتصدر مجموعته، وذلك إلى جانب منتخبي إنجلترا وهولندا الذين جمع نفس الرصيد أيضا. وتفوق منتخب أسود الأطلس على منتخبات قوية في مونديال 2022، مثل الأرجنتين وفرنسا والبرازيل والبرتغال الذين تصدروا مجموعاتهم بـ6 نقاط فقط.