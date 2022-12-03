وفازت الأرجنتين على بولندا في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء لتحجز مكانها في الأدوار الإقصائية وستلعب مع أستراليا، السبت، الأمر الذي وصفه سكالوني في السابق "بالجدول المجنون".

وقال سكالوني ولاعب الوسط رودريغو دي بول إن الفريق لم يتدرب حتى الآن، حيث ركز بدلا من ذلك على الحصول على راحة والتعافي خلال اليومين الماضيين.

وقال سكالوني للصحفيين الجمعة: "أستراليا، التي احتلت المركز الثاني في المجموعة، لعبت في الساعة 6 مساء وحسمنا المركز الأول (في مجموعتنا) لكننا لعبنا الساعة 10 مساء، ذهبنا إلى الفراش في الساعة 4 صباحا وهذا له تأثير عندما يكون لديك مباراة في غضون 48 ساعة.

وأضاف: "سنكسر عظام ظهورنا لمواصلة المنافسة ونعلم مدى صعوبة كأس العالم. هذه هي كرة القدم. رأينا ما حدث بالأمس (عندما خرجت ألمانيا وبلجيكا من دور المجموعات) لكن هذا ليس مفاجئا. عندما تقول إن المنتخبات الوطنية الكبرى تستحق أن تكون في المرحلة المقبلة، فهذا لا يحدث دائما".

كانت هناك مخاوف من إصابة الجناح أنخيل دي ماريا عندما خرج في الفوز 2-صفر على بولندا، وقال سكالوني إنه سيقيم حالة اللاعب قبل إعلان التشكيلة الأساسية.

وذكر مدرب الأرجنتين: "دي ماريا على ما يرام. نأمل أن يكون بخير وأن يستطيع اللعب. في الوقت الحالي ليس لدينا صورة واضحة. إذا شاهدت مبارياتنا، فأنت تعلم أنني لا ألعب دائما بنفس التشكيلة. أركز على سيناريو كل مباراة.. نادرا ما أكرر نفس التشكيلة الأساسية".

وتعود أستراليا إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة منذ 2006.