وودع بطل العالم 4 مرات كأس العالم، الخميس، بعدما أنهى المجموعة في المركز الثالث برصيد 4 نقاط مثل إسبانيا التي تفوقت بفارق الأهداف، لتخرج ألمانيا مبكرا للمرة الثانية على التوالي.

وقال نوير (36 عاما) للصحفيين بعد الخروج: "إذا تم استدعائي وقدمت أداء جيدا فيمكنني استبعاد ذلك (الاعتزال الدولي)".

وأضاف حارس مرمى بايرن ميونيخ الألماني: "أتوقع أن أستمر. لا يوجد أي شيء يقف ضد ذلك".

ويعد نوير أول حارس ألماني يشارك بشكل أساسي في 4 بطولات لكأس العالم، وهو أكثر حارس مشاركة في المونديال برصيد 19 مباراة.

يشار إلى أن ألمانيا تأهلت تلقائيا لبطولة أوروبا 2024، بصفتها البلد المستضيف.