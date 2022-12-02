وأكد مدرب البرتغال، فرناندو سانتوس، أن النجم السابق في مانشستر يونايتد الإنجليزي تخلف عن جولة تدريب المنتخب الأربعاء، ولم يمارس سوى تمارين رياضية بمفرده في صالة مغلقة.

لكن رونالدو عاد إلى التدريب مع زملائه في المنتخب الخميس قبل يوم من المواجهة الأخيرة في دور المجموعات.

وفي حال غياب رونالدو عن المباراة، فإن ذلك سيتيح المجال للبدلاء لإبراز أنفسهم، خاصة أن البرتغال ضمنت التأهل إلى دور الـ16 بعدما هزمت غانا والأوروغواي، في منافسات المجموعة الثامنة في مونديال قطر.

لكن رونالدو سيخسر فرصة تعزيز رصيده من الأهداف في بطولات كأس العالم الذي يقف عند 8 أهداف حتى الآن.

وقال سانتوس في مؤتمر صحفي: "دعونا نرى، (لكن) من حيث المبدأ سيتدرب رونالدو قريبا".

وأضاف مدرب المنتخب البرتغالي أنه ليس متأكدا بأن رونالدو (37 عاما) جاهز للمباراة، مشيرا إلى أنه جرى استبدال رونالدو في أول مباراتين في كأس العالم وهناك خطط إذا لم يتمكن من اللعب في المباراة الأخيرة.

وشدد على أنه لا يوجد هناك لاعب مضمون مشاركته في كل الأوقات، ولن ينجح الأمر ما لم يكن هناك خطة.