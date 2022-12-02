وتنظم "مبادرة الحارسات" عروضا في العاصمة السودانية الخرطوم، تتيح للنساء والأطفال متابعة مباريات "مونديال 2022" بكل أريحية.

وقالت عضو المبادرة، سمر تاج السر: "تعالن نحضر سوا.. هذا كان شعار المشاهدة في الحارسات وكنا نقصد أن نعطي البنات فرصة لحضور كأس العالم في ناد نسائي خاص ويكون مريح لهم".

وأضافت: "هذا شيء غير موجود حاليا في السودان.. أردنا أن نعطيهم هذه المساحة من دون قلق وفي ذات الوقت نعكس للمجتمع أن هناك بنات يتابعن الكرة ويفهمن جيدا في الكرة".

وفي هذا العام، تتزامن بطولة كأس العالم مع حملة الـ16 لمناهضة العنف المبني على أساس الجنس، التي استخدمتها الجماعة لتسليط الضوء على النساء اللواتي يتعرضن للعنف.

من جهتها، قالت لاعبة كرة القدم سلمى عوض لـ"سكاي نيوز عربية": "نحن لاعبات كرة واستطعنا أن ننتزع حقنا والحمد لله هذا الأمر وصل للفيفا وضغطت على الاتحاد أن نلعب كرة قدم ونستمر فيها ويكون لنا دوري سيدات ويختاروا مننا منتخب وهناك بنات تم تسجيلهم بمبالغ محترمة جدا، والحمد لله نحن نسير بخطوات جيدة وحتى فرقنا زادت".

وعقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير عام 2019، أطلق السودان دوري كرة القدم النسائي، وهي خطوة سمحت للّاعبات بمحاولة كسب مزيد من القبول للفكرة.