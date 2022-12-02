وسبق للمنتخب الإنجليزي مواجهة منتخبات أفريقية في 20 مناسبة كان آخرها في مارس الماضي عندما فاز منتخب البلد الأوروبي بسهولة 3-صفر على ساحل العاج في ويمبلي.

لكن المباراة التي تعلق بالأذهان بين هذه المواجهات أقيمت في دور الثمانية بكأس العالم 1990 والتي قلبت فيها إنجلترا تأخرها 2-1 لتفوز 3-2 على الكاميرون بعد وقت إضافي.

وكان المنتخب الكاميروني على بعد سبع دقائق من مواصلة مسيرته المفاجئة في البطولة عندما سجل جاري لينكر من ركلة جزاء ليدفع المباراة إلى وقت إضافي.

وحصلت إنجلترا على ركلة جزاء ثانية بعدما تعرض لينكر لمخالفة داخل المنطقة ونجح اللاعب في التسجيل من علامة الجزاء لتتأهل إنجلترا إلى الدور قبل النهائي.

وكان المغرب أول منافس أفريقي يواجه إنجلترا في كأس العالم في 1986 عندما تعادلا سلبيا. وتفوق المغرب على إنجلترا في مجموعتهما، لكنهما تأهلا إلى الدور التالي.

كما تعادلت إنجلترا سلبيا مع نيجيريا في 2002 والجزائر في 2010.

وتغلبت إنجلترا على مصر في كأس العالم 1990 ومرتين على تونس في 1998 و2018.

وخيم شغب الجماهير على مواجهة 1998 في مرسيليا، حيث أصيب 32 شخصا في مشاجرات وقعت على مدار ثلاثة أيام بين مشجعي إنجلترا ومجموعات من جالية دول شمال أفريقيا بالمدينة الفرنسية.

كما لعبت إنجلترا أمام غانا وجنوب أفريقيا وديا.