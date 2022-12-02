وتعاطف غريزمان العاشق لأوروغواي، والذي سجل هدفا في الرمق الأخير ألغاه الحكم في الخسارة 1-صفر أمام تونس الأربعاء، مع مشجعي منتخب أوروغواي الذي يواجه خطر الإقصاء بعد الخسارة أمام البرتغال يوم الإثنين الماضي.

وقال لشبكة (إي.اس.بي.ان) "لقد شاهدت كل مباريات أوروغواي بشغف وتوتر هائل.

"أتمنى أن يتأهلوا.. أوروغواي إلى الأمام"

وأضاف المهاجم الفرنسي أنه فخور بزميله السابق في الفريق ومدافع أوروغواي دييغو غودين الذي تعافى في الوقت المناسب لكأس العالم من إصابة في الركبة.

وقال: "رأيته في مدريد يعمل بجد وكان يعاني من ألم شديد في ركبتيه. في النهاية نجح في الانضمام للتشكيلة هنا وأنا فخور به".

وكان غريزمان (31 عاما) قد أعرب في وقت سابق عن إعجابه بهذا البلد الواقع في أميركا الجنوبية بعد أن زامل الثنائي كريستيان رودريغيز وخوسيه ماريا خيمنيز في أتليتيكو مدريد.

وقال اللاعب الفائز مع فرنسا بكأس العالم 2018، إنه "يعشق طعام وشراب وموسيقى أوروغواي، ومن أشد المناصرين لنادي بينارول".

وستلتقي أوروغواي مع غانا في ختام منافسات المجموعة الثامنة، الجمعة.

وتملك أوروغواي نقطة واحدة من مباراتين، ولم تسجل أي هدف وتحتاج للفوز للحصول على أي فرصة للوصول إلى دور 16 في قطر.