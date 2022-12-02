وجاء حديث الركراكي في مؤتمر صحفي عقد الخميس، إثر نهاية المباراة الثالثة والأخيرة في منافسات المجموعة السادسة من مونديال قطر، حيث فاز أسود الأطلس على كندا 2-1.

وقال الركراكي: "وضعنا هدفا من أجل بذل أقصى الجهود من أجل تخطي الدور الأول، الآن لماذا لا نحلم بالفوز بكأس العالم".

وتابع: "لن نتوقف هنا ولكن أعتقد أننا بعثنا رسالة مفادها أننا فريق من الصعب الفوز عليه".

وقال مدرب المنتخب المغربي: "عندما أرى فريقنا انتزعنا تعادلا مستحقا من كرواتيا وتغلبنا على بلجيكا وعلى كندا التي تملك فريقا جيدا وأعجب بها الجميع منذ المباراة الأولى. نحن واقعيون ونملك فريقا جيدا وسنتعامل مع كل مباراة على حدا، سنستعيد لياقتنا".

وأضاف: "وإذا كنا في قمة مستوانا بإمكاننا فعل أشياء كبيرة. ما أحاول ترسيخه في المنتخب هو أن نشبه المنتخبات الأوروبية في اللعب مع القيم الإفريقية والمزج بينهما وأعتقد أن هذه هي كرة القدم المستقبلية مع المؤهلات الفنية الإفريقية والصرامة التكتيكية للمنتخبات الإفريقية ما يجعل من الصعب الفوز علينا.

وأردف: "الروح المعنوية للاعبين هي التي تهمني، وثقوا في مؤهلاتي ويقاتلون من أجل بلدهم".

وتأهل المغرب إلى دور الـ16عن جدارة واستحقاق، إذ تصدر المجموعة السادسة بواقع 7 نقاط، ودون أي خسارة وتأهل مع كرواتيا، فيما خرجت بلجيكا وكندا من المنافسات.

وكان المغرب وصل إلى دور الـ16 قبل ذلك في مونديال المكسيك عام 1986.