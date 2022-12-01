خطوة جريئة أقدمت عليها المنتخبات الإفريقية في كأس العالم 2022، بالاعتماد على المدربين المحليين بشكل كامل، وجاء إنجاز وليد الركراكي مع المغرب وأليو سيسيه مع السنغال ليؤكد نجاح التجربة.