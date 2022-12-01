منتخب المغرب حصد 7 نقاط في مجموعته من فوزين على بلجيكا وكندا وتعادل سلبي مع كرواتيا، التي تأهلت وصيفة برصيد 5 نقاط. وودعت بلجيكا المصنفة الثانية عالميا في واحدة من أكبر مفاجأت المونديال.

طريق صعب

ينتظر المنتخب المغربي تحديد وصيف المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات إسبانيا وألمانيا واليابان وكوستاريكا، لمعرفة منافسه التالي في البطولة.

المجموعة الخامسة تشهد منافسة نارية على التأهل، حيث تتصدر إسبانيا برصيد 4 نقاط، ويأتي خلفها اليابان وكوستاريكا برصيد 3 نقاط لكل منهما، ثم تتذيل ألمانيا برصيد نقطة واحدة.

الفريق الألماني سيلعب ضد كوستاريكا من أجل الفوز للتأهل وصيفا للمجموعة، مع فوز إسبانيا على اليابان، وفي هذه الحالة يصطدم المغرب بأكثر منتخبات أوروبا تتويجا بكأس العالم مناصفة مع إيطاليا (4 مرات).