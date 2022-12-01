وهزم أسود الأطلس كندا 2-1 في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة في المونديال الذي يقام في قطر.

وسجل الهدف الأول للمغرب حكيم زياش في الدقيقة الرابعة، وفي الدقيقة الـ23 يوسف النصيري في الدقيقة الـ23، فيما سجل نايف أكرد هدفا في مرماه لصالح كندا عن طريق الخطأ في الدقيقة الـ 40.

ورصدت الكاميرات احتفالات نجمي أسود الأطلس أشرف حكيمي وحكيم زياش بصنع المغرب للتاريخ في هذه البطولة.

ورمى لاعبو المغرب مدربهم وليد الركراكي في الهواء تعبيرا عن فرحتهم بالفوز وبالدور الذي لعبه المدرب في هذا الإنجاز.

وتقدم اللاعبون من الجمهور المغربي في مدرجات ملعب الثمامة وكان الفرحة طاغية على وجوه المشجعين الذين انتظروا هذا الأمر منذ وقت طويل.

وتأهل المغرب إلى دور الـ16عن جدارة واستحقاق، إذ تصدر المجموعة السادسة بواقع 7 نقاط، وتأهل مع كرواتيا، فيما خرجت بلجيكا وكندا من المنافسات.

وكان المغرب وصل إلى دور الـ16 قبل ذلك في مونديال المكسيك عام 1986.