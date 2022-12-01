ومن المقرر أن تلتقي الأوروغواي غانا، الجمعة، على استاد الجنوب، وذلك ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة لمونديال قطر.

وتهمين أجواء الثأر على مواجهة المنتخبين، إذ تسعى غانا إلى الانتقام من الأوروغواي التي هزمتها في ربع نهائي مونديال جنوب إفريقيا، ما حرم أول منتخب إفريقي من الوصول إلى نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وفي تلك المواجهة، كادت غانا تحرز هدف الفوز لولا تصدي سواريز، وهو المهاجم، بيديه لكرة الغانيين الخطيرة في الوقت الضائع.

وطرد سواريز على إثرها من الملعب بالبطاقة الحمراء، لكن غانا فشلت في ترجمة ركلة الجزاء إلى هدف عندما اصطدمت الكرة حينها بالعارضة.

وفازت الأوروغواي حينها بالركلات الترجيحية. ومواجهة الغد هي الأولى للمنتخبين منذ مونديال جنوب إفريقيا.

ماذا قال سواريز؟

وفي مؤتمر صحفي الخميس، طرح عليه أحد الصحفيين سؤالا: لماذا لا يقدم اعتذار عن تلك الواقعة "باعتبار أن كثيرا من عشاق غانا يشعرون بأنك الشيطان نفسه".

ليرد سواريز:" لا حاجة لي للاعتذار".

وأضاف: "سأعتذر إذا أصبت لاعبا، لكن في هذا الوضع أنا تعاملت مع الكرة، وأخذت بطاقة حمراء ولاعب غانا أخفق في إحراز ركلة الجزاء".

وتابع: "هذا ليس خطئي. أنا لم أضيع ركلة الجزاء. هذه ليست مسؤوليتي".