كشف مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي التشكيلة التي سيخوض بها مواجهة كندا، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم 2022.
وشهدت تشكيلة "أسود الأطلس"، عودة الحارس ياسين بونو بعد غيابه عن آخر مباراة أمام بلجيكا، وإجراء تغيير واحد باستبدال سليم أملاح بعبد الحميد الصابيري.
وفيما يلي تشكيلة المنتخب المغربي: ياسين بونو - أشرف حكيمي - نصير المزراوي - سفيان أمرابط - نايف أكرد - غانم سايس - حكيم زياش - عز الدين أوناحي - عبد الحميد الصابيري - سفيان بوفال - يوسف النصيري.
ويسعى المغرب للفوز في هذه المباراة أو على الأقل التعادل، لضمان تأهله رسميا إلى دور الـ16 من مونديال قطر.