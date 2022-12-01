وشهدت تشكيلة "أسود الأطلس"، عودة الحارس ياسين بونو بعد غيابه عن آخر مباراة أمام بلجيكا، وإجراء تغيير واحد باستبدال سليم أملاح بعبد الحميد الصابيري.

وفيما يلي تشكيلة المنتخب المغربي: ياسين بونو - أشرف حكيمي - نصير المزراوي - سفيان أمرابط - نايف أكرد - غانم سايس - حكيم زياش - عز الدين أوناحي - عبد الحميد الصابيري - سفيان بوفال - يوسف النصيري.

ويسعى المغرب للفوز في هذه المباراة أو على الأقل التعادل، لضمان تأهله رسميا إلى دور الـ16 من مونديال قطر.