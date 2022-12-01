وذكر موقع "بي إف إم تيفي" الفرنسي أن قناة "TF1" الشهيرة قطعت بث مباراة تونس مباشرة بعد تسجيل هدف أنطوان غريزمان، ومرت إلى فاصل إشهاري، في الوقت الذي كان فيه حكم اللقاء يعيد التأكد من الهدف عبر تقنية الفيديو "VAR".

واستغرب مشاهدون إقدام "تي إف 1" على هذه "الخطوة غير المفهومة"، خاصة وأن المباراة كانت ما تزال مستمرة، حيث قرر الحكم في النهاية إلغاء هدف التعادل بداعي التسلل.

وأوضح المصدر أن الواقعة خلفت ردود فعل واسعة على المواقع الاجتماعية، حيث كانت جل التعليقات طريفة، بعدما حُرِم المشاهدون من مشاهدة قرار الحكم والدقائق المتبقية من المواجهة.

وقال أحدهم: "هناك حتى الآن بعض الأشخاص الذين يعتقدون أن المباراة انتهت بالتعادل"، فيما ذكر آخر "مواجهتنا مع تونس انتهت بالتعادل حسب تي إف 1".

في المقابل، نشرت القناة الفرنسية على حسابها الرسمي على تويتر بيانا اعتذرت فيه عما حدث، قائلة: "نحن متأسفون كثيرا للأشخاص الذين لم يتمكنوا من مشاهدة تلك اللحظات مباشرة".