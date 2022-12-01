وودعت ثلاثة منتخبات عربية (قطر - تونس - السعودية) المونديال من دور المجموعات، ولم يتبق سوى المغرب، ليحمل آمال العرب ويتأهل إلى الدور الثاني.

ويملك "أسود الأطلس" فرصة ذهبية لتكرار إنجاز مونديال 1986، حيث سيواجهون كندا، الذي يحتل المركز الأخير في المجموعة السادسة بصفر نقطة.

ويحتل أبناء وليد الركراكي المركز الثاني بـ4 نقاط، خلف المنتخب الكرواتي، الذي يتصدر بفارق الأهداف.

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