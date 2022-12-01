وفشلت كل من قطر وتونس والسعودية في حجز بطاقة العبور إلى دور الـ16، فيما يملك المغرب فرصة ذهبية لتكرار إنجاز مونديال 1986، حيث سيواجه "أسود الأطلس" كندا، الذي يحتل المركز الأخير في المجموعة السادسة بصفر نقطة.

ويحتل أبناء وليد الركراكي المركز الثاني بـ4 نقاط، خلف المنتخب الكرواتي، الذي يتصدر بفارق الأهداف.

وقال الركراكي، يوم أمس في ندوة صحفية، إن اللاعبين يعلمون جيدا أنهم "لم يتأهلوا بعد"، وبالتالي فهم "مستعدون للقتال" من أجل الفوز على كندا.

حسابات التأهل