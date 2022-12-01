وبعد جولة أمس الأربعاء، التي أسفرت عن خروج كل من تونس والسعودية، ومن قبلها قطر، يبقى المنتخب المغربي الممثل الوحيد والأمل الوحيد أيضا للدول العربية في المونديال.

في المجموعة الخامسة، تلتقي كندا مع المغرب على ستاد الثمامة في الساعة السابعة بتوقيت أبوظبي.

وفي الوقت نفسه يلتقي منتخبا كرواتيا وبلجيكا على ستاد أحمد بن علي المونديالي.

أما في المجموعة السادسة، فتلتقي اليابان مع إسبانيا على ستاد خليفة الدولي في الساعة الحادية عشرة مساء، بينما تلتقي كوستاريكا مع ألمانيا على ستاد البيت.

وتبدو فرص المغرب جيدة، حيث سيلتقي مع منتخب كندا، متذيل المجموعة من دون أي انتصار، إلا إذا أحدث المنتخب الكندي مفاجأة وأوقف تقدم المغرب.

لذلك يحتاج المنتخب المغربي إلى تحقيق الفوز ولا شيء غيره حتى يتأهل للدور التالي ولا يخرج من البطولة كغيره من المنتخبات العربية.

فرص المغرب

الفوز والحصول على النقاط الثلاث، فيرفع رصيده من النقاط إلى 7، وفي هذه الحالة لن يحتاج المنتخب المغربي إلى النظر إلى نتائج مباراة بلجيكا مع كرواتيا.

التعادل، يرفع رصيد المغرب إلى 5 نقاط، وهذا يعني أن تأهله مشروط بتعادل كرواتيا وبلجيكا حتى يتأهل أو فوز كرواتيا على بلجيكا، أو العكس.

الخسارة تعني توقف رصيد المغرب عند 4 نقاط، ووبالتالي الخروج من البطولة إذا فازت بلجيكا على كرواتيا.

الوضع في المجموعة الخامسة:

إسبانيا تتصدر برصيد 4 نقاط.

تليها اليابان بثلاث نقاط، وكذا الحال مع كوستاريكا.

تحتل ألمانيا المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.

في المجموعة السادسة: