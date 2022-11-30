وكان وايت، قلب الدفاع الذي أحيانا يلعب في مركز الظهير الأيمن مع أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، قد انضم بشكل مفاجئل تشكيلة إنجلترا في كأس العالم.

وغاب وايت عن مران إنجلترا في آخر يومين، وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إنه مريض.

لكنه في بيانه الجديد أكد أن اللاعب ترك الفريق لأسباب شخصية، وطلب الاتحاد من الجمهور احترام "خصوصيته".

وأثار البيان جدلا بين جماهير المنتخب الإنجليزي، الذين تساءلوا عن المغادرة المفاجئة للاعب.

وانضم وايت، الذي خاض أربع مباريات دولية، إلى تشكيلة بلاده في بطولة أوروبا العام الماضي كبديل للاعب مصاب، لكنه لم يشارك.