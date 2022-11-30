نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

- الدقيقة 42: 3 محاولات سانحة للتسجيل للسعودية مقابل 9 للمكسيك.

- الدقيقة 36: تغيير اضطراري.. دخول رياض شاراحيلي عوض البليهي.

- الدقيقة 34: بطاقتان صفراوتان حتى الآن للاعبي المنتخب السعودي، مقابل واحدة لنظيره المكسيكي.

- الدقيقة 26: المنتخب المكسيكي يواصل الضغط وحارس السعودية يتألق في التصديات.

- الدقيقة 20: ما يزال التعادل السلبي يخيم على المباراة مع محاولات من هنا وهناك.

- الدقيقة 13: المنتخب السعودي يضيع ضربة خطأ قريبة من المرمى المكسيكي.

- الدقيقة 10: مرور أول عشر دقائق على بداية المباراة، وسيطرة نسبية للمنتخب المكسيكي.

- الدقيقة 7: هدف آخر يضيع للمنتخب المكسيكي.

- الدقيقة 5: إصابة اللاعب السعودي سالم الدوسري وعودته مرة أخرى للملعب.

- الدقيقة 3: حارس السعودية ينقذ مرماه من هدف محقق من أقدام أليكسيس بعد انفراده معه وجها لوجه.

- الدقيقة 1: أول تسديدة من لاعب المكسيك، لويس تشافيز، بعيدة عن مرمى المنتخب السعودي.

بداية المباراة

ويقود المباراة الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير بمساعدة كل من ستيوارت بارت وسيمون بينيت وإستفان كوفاكس.

وتضم تشكيلة المنتخب السعودي: محمد العويس - سلطان الغنام - عبد الإله العمري - حسان التمبكتي - علي البليهي - سعود عبد الحميد - علي الحسن - محمد كنو - فراس البريكان - سالم الدوسري - صالح الشهري.

فيما ضمت تشكيلة منتخب المكسيك: جيريمو أوتشوا - سيزار مونتيس - إديسون الفاريز - هيكتور مورينو - خيسوس جارالادو - جورجي سانشيز - لويس تشافيز - أوربلين بييندا - هنري مارتن - هيرفينغ لوزانو - أليكسيس فيغا.