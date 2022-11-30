وجاء الهدف الأول للمكسيك من أقدام هنري مارتن، وبعدها بـ5 دقائق أضاف لويس تشافيز الهدف الثاني من ركلة حرة نفذها بدقة عالية. فيما سجل الهدف الوحيد للسعودية بواسطة سالم الدوسري في الدقيقة 94.

وتجمد رصيد السعودية في 3 نقاط، حصدتها من فوزها على الأرجنتين في الجولة الأولى، بينما بات في رصيد المكسيك 4 نقاط.

ورغم فوزها اليوم، ودعت المكسيك مونديال 2022، بعد تعادلها في النقاط (4) مع بولندا، التي كانت لها الأفضلية في التأهل رفقة الأرجنتين، صاحبة الـ6 نقاط.

يشار إلى أن السعودية لم يسبق لها الفوز على المكسيك في تاريخ مواجهات الفريقين، إذ حضر التعادل مرة واحدة، مع 4 انتصارات للمكسيك خلال 5 مواجهات جمعت الفريقين.