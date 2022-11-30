وسجل مهاجم ملبورن سيتي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 60، ليمنح أبطال آسيا لعام 2015 بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي للمرة الثانية بعد 2006 حين انتهى مشوارهم على يد إيطاليا (صفر-1).

ورفعت أستراليا رصيدها إلى 6 نقاط في المركز الثاني خلف فرنسا بطلة العالم التي كانت ضامنة تأهلها قبل سقوطها الأربعاء بهدف أمام تونس التي حلت ثالثة بأربع نقاط، مقابل نقطة يتيمة للدنمارك.

وتلعب أستراليا في ثمن النهائي ضد متصدر المجموعة الثالثة، فيما تلعب فرنسا مع ثاني هذه المجموعة التي تضم الأرجنتين وبولندا والسعودية والمكسيك.

وأجرى مدرب أستراليا غراهام آرنولد تعديلاً واحداً على التشكيلة التي فازت على تونس 1-صفر في الجولة الثانية حيث أشرك ميلوش ديغينيك بدلاً من فران كاراتشيتش في مركز الظهير الأيمن.

وبعدما بدأ بكاسبر دولبرغ ضد تونس (صفر-صفر) ثم أندرياس كورنيليوس أمام فرنسا (1-2)، قرر المدرب الدنماركي كاسبر هيولماند التعديل مجدداً في الخط الأمامي باشراك مارتن برايثوايت أساسياً.

ومع استمرار غياب سايمون كاير بسبب إصابة في الفخذ، حمل كريستيان إريكسن شارة القائد في تشكيلة شهدت ثلاثة تعديلات بالمجمل مقارنة مع المباراة ضد فرنسا.