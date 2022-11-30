وضمت تشكيلة المنتخب السعودي: محمد العويس - سلطان الغنام - عبد الإله العمري - حسان التمبكتي - علي البليهي - سعود عبد الحميد - علي الحسن - محمد كنو - فراس البريكان - سالم الدوسري - صالح الشهري.

ويحتل "الأخضر" المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن الأرجنتين صاحبة المركز الثاني، وبفارق نقطة واحدة عن بولندا، التي تصدرت برصيد 4 أهداف، بينما تتذيل المكسيك بنقطة واحدة.

وحققت السعودية الفوز في اللقاء الأول على الأرجنتين (2-1) في مفاجأة مدوية، ثم خسرت في الثانية أمام بولندا (2-0)، لتكتفي بثلاث نقاط من مباراتين وتبحث عن التأهل أمام المكسيك.