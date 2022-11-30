- الدقيقة (7).. بن رمضان ينطلق من الجهة اليسرى، ويتحصل على مخالفة تقدم لها وهبي قائد النسور وهبي الخزري، تنتهي في الشباك الفرنسية، قبل أن يلغى الهدف بداعي التسلل.

- الدقيقة (5).. المنتخب التونسي يتحصل على ركنية تقدم لها علي معلول ابعدها الحارس الفرنسي.

- شهدت الدقائق الأولى من عمر اللقاء سيطرة تونسية لأجل خطف الهدف الأول، لكن دفاع بطل العالم تصدى بقوة لهجوم نسور قرطاج.

تشكيلة تونس

أيمن دحمان، وجدي كشريدة، علي معلول، نادر الغندري، ياسين مرياح، منتصر الطالبي، إلياس السخيري، عيسى العيدوني، محمد علي بن رمضان ، أنيس بن سليمان وهبي الخزري.

تشكيلة الديوك.

ستيف منداندا، ديساسي، كامافيغا، فاران ، كوناتي، فوفانا، تشاوميني، كومان، فيرتوت ، قندوزي، و كولو مواني.

يدير اللقاء الحكم النيوزيلندي ماثيو كونغير.