تشكيلة نسور قرطاج



أيمن دحمان، وجدي كشريدة، علي معلول، نادر الغندري، ياسين مرياح، منتصر الطالبي، إلياس السخيري، عيسى العيدوني، محمد علي بن رمضان ، أنيس بن سليمان وهبي الخزري.

تشكيلة الديوك.

ستيف منداندا، ديساسي، كامافيغا، فاران ، كوناتي، فوفانا، تشاوميني، كومان، فيرتوت ، قندوزي، و كولو مواني.



مهمة صعبة