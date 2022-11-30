يواجه المنتخب التونسي نظيره الفرنسي، مساء الأربعاء، في ملعب المدينة التعليمية، في إطار الجولة الثالثة من مرحلة مجموعات كأس العالم قطر 2022
تشكيلة نسور قرطاج
أيمن دحمان، وجدي كشريدة، علي معلول، نادر الغندري، ياسين مرياح، منتصر الطالبي، إلياس السخيري، عيسى العيدوني، محمد علي بن رمضان ، أنيس بن سليمان وهبي الخزري.
تشكيلة الديوك.
ستيف منداندا، ديساسي، كامافيغا، فاران ، كوناتي، فوفانا، تشاوميني، كومان، فيرتوت ، قندوزي، و كولو مواني.
مهمة صعبة
- وجد منتخب تونس نفسه مضطرا للإطاحة بحامل لقب كأس العالم إذا أراد التأهل إلى دور الستة عشر في مونديال قطر، وذلك عندما يصطدم بمنتخب فرنسا في ختام منافسات المجموعة الرابعة.
- تتذيل تونس ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف عن منتخب الدنمارك الثالث، بينما تتصدر فرنسا برصيد 6 نقاط بعد أن ضمنت تأهلها رسميا، وبفارق 3 نقاط عن أستراليا صاحبة المركز الثاني.
- منتخب فرنسا لم يُهزم في بطولة كأس العالم منذ عام 2014 عندما تلقى الهزيمة بهدف نظيف أمام منتخب ألمانيا في دور الثمانية.
- تأهل تونس لن يحدث إلا بكسر سلسلة اللا هزيمة للمنتخب المتوج بكأس العالم 2018، ولن يكون ذلك كافيا، بل سينتظر نسور قرطاج تعادل أستراليا والدنمارك معا للعبور، أو فوز الدنمارك بهدف نظيف، مع فوز الفريق العربي على نظيره الفرنسي بفارق هدفين.