وجاءت تصريحات اللاعب السعودي خلال مؤتمر صحفي للمنتخب مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، قبيل لقاء "الأخضر" مع منتخب المكسيك، مساء الأربعاء.

وقال كنو: "هذه المباراة نراها كلنا في ذهننا على أنها مواجهة حياة أو موت، يجب أن نعطي كل ما عندنا حتى نكتب شيئا في التاريخ".

وتابع: "المكسيك منتخب قوي بدنيا ولياقيا، وبالتأكيد لن تكون مباراة سهلة، وأتمنى أن نكون حاضرين بشكل جيد لتحقيق نقاط المباراة".

وأضاف: "علينا أن نكون أقوياء ومتأهبين، أتمنى وقفة الجمهور معنا وبإذن الله سنسعدهم".

يشار إلى أن السعودية حققت الفوز في اللقاء الأول على الأرجنتين (2-1) في مفاجأة مدوية، ثم خسرت في الثانية أمام بولندا (2-0)، لتكتفي بثلاث نقاط من مباراتين وتبحث عن التأهل أمام المكسيك.

ويحتل "الأخضر" المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن الأرجنتين صاحبة المركز الثاني، وبفارق نقطة واحدة عن بولندا، التي تصدرت برصيد 4 أهداف، بينما تتذيل المكسيك بنقطة واحدة.