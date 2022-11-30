وقال رينارد في مؤتمر صحافي عشية المباراة "سعداء في خوض المباراة الحاسمة يوم الأربعاء، نستطيع صناعة التاريخ للكرة السعودية، وبهذا الكلام أكون قد قلت كل شيء".

وأضاف "لقد حافظنا على حظوظنا حتى المباراة الثالثة في مجموعة قوية تضم منتخبات عريقة أعلى منا في التصنيف العالمي، وعندما تملك الفرصة لتنتزع التأهل الى الدور التالي، عليك أن تكافح بكل ما أوتيت من قوة".

ويستطيع المنتخب السعودي ضمان التأهل في حال فوزه، لكن التعادل سيكفيه بحال فوز بولندا على الأرجنتين. أما في حال انتهاء المباراتين بالتعادل سيقصى من المنافسة.

واعتبر رينار أنّ المهمة لن تكون سهلة أمام المكسيك "التي تملك خبرة كبيرة في كأس العالم، أكبر من السعودية. لكننا نريد صناعة التاريخ. في المرة الأخيرة التي تأهلت السعودية الى الدور ثمن النهائي كان عام 1994 أي قبل 28 عاماً".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المدرب الفرنسي "استعدينا لهذه المباراة، ستكون مواجهة تكتيكية بالدرجة الأولى، مباراة مختلفة عن بولندا، انه منتخب مختلف".

وما يزيد من صعوبة مهمة المنتخب السعودي هو افتقاده الى أربعة لاعبين مؤثرين بداعي الإصابة أو الإيقاف وهم قائد المنتخب سلمان الفرج وصالح الشهراني، ومحمد البريك بداعي الإصابة، وعبدالاله المالكي للإيقاف، وقال في هذا الصدد "نفتقد أربعة لاعبين مؤثرين لكن لدينا تشكيلة من 26 لاعباً. يتعين علينا ادارة الوضع وأن نكون أقوياء، يوم هام ينتظرنا".

ووصف مواجهة المكسيك بأنها ثالث أهم مباراة له بعد نهائي كأس أمم إفريقيا مع زامبيا عام 2012 (أحرز اللقب)، ومع كوت ديفوار عام 2015 في البطولة القارية أيضاً (أحرز اللقب).