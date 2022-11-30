فمن بين المواجهات الأربعة التي سيشهدها مونديال 2022، تلتقي تونس مع بطل العالم، المنتخب الفرنسي، في السابعة مساء على ملعب المدينة التعليمية، بينما تلتقي السعودية مع المكسيك في الحادية عشر مساء على ملعب لوسيل.

مباريات الأربعاء 30 نوفمبر:

تونس ضد فرنسا - 7 مساء - ملعب المدينة التعليمية

أستراليا ضد الدنمارك - 7 مساء - ملعب الجنوب

بولندا ضد الأرجنتين - 11 مساء - ملعب 974

السعودية ضد المكسيك – 11 مساء - ملعب لوسيل

تونس ضد فرنسا

وجد منتخب تونس نفسه مضطرا للإطاحة بحامل لقب كأس العالم 2018، إذا أراد التأهل إلى دور الستة عشر في مونديال 2022، وذلك عندما يصطدم بمنتخب فرنسا في ختام منافسات المجموعة الرابعة.

أما المنتخب التونسي فيتذيل ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف عن منتخب الدنمارك الثالث، بينما تتصدر فرنسا برصيد 6 نقاط بعد أن ضمنت تأهلها رسميا، وبفارق 3 نقاط عن أستراليا صاحبة المركز الثاني.

الأخضر السعودي ضد الأخضر المكسيكي

من ناحيته، يبحث المنتخب السعودي عن انتصار تاريخي على المكسيك، في ختام منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم المقامة في قطر.

السعودية حققت الفوز في اللقاء الأول على الأرجنتين بهدفين لهدف في مفاجأة مدوية، ثم خسرت في الثانية أمام بولندا بهدفين دون رد، لتكتفي بثلاث نقاط من مباراتين وتبحث عن التأهل أمام المكسيك.

ويحتل الأخضر المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن الأرجنتين صاحبة المركز الثاني، وبفارق نقطة واحدة عن بولندا التي تصدرت برصيد 4 أهداف، بينما تتذيل المكسيك بنقطة واحدة.

المباريات الأخرى في المجموعتين تشمل، أستراليا ضد الدنمارك، وبولندا ضد الأرجنتين، والاحتمالات فيهما صعبة.

فهل يفعلها الأخضر ونسور قرطاج؟