وستكون فرابار، التي كانت الحكم الرابع في مباراة المجموعة الثالثة بين بولندا والمكسيك الأسبوع الماضي، الحكم الرئيسي لتحقق إنجازا جديدا في مسيرتها بعد أن أصبحت أول امرأة تدير مباراة بتصفيات كأس العالم للرجال في مارس وكذلك مباراة في دوري أبطال أوروبا عام 2020.

وسيساعد الفرنسية البالغة من العمر 38 عاما البرازيلية نيوزا والمكسيكية دياز.

كما تشارك في البطولة في قطر سليمة موكانسانجا من رواندا وياماشيتا يوشيمي من اليابان.