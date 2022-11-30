فقد خسر المنتخب القطري افتتاحاً امام الإكوادور بهدفين، ثم السنغال 1-3، قبل أن تودع المونديال الثلاثاء أمام هولندا 0-2، ما يعني عدم حصولها على أي نقطة في ثلاث مباريات.

وكانت جنوب إفريقيا أول منتخب مضيف يودّع دور المجموعات عام 2010، لكنها أحرزت عامذاك 4 نقاط من تعادلها مع المكسيك وفوزها على فرنسا، لتهدر بفارق بسيط التأهل إلى الدور الثاني.

وأحرزت الدول المضيفة اللقب 6 مرات آخرها فرنسا عام 1998 وحلّت وصيفة مرتين.

النتائج السابقة للدول المضيفة: