وهز ميسي الشباك في الفوز 2-صفر على المكسيك بكأس العالم السبت الماضي، وكتب ألفاريز الاثنين عبر حسابه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي الذي يتابعه 2.2 مليون شخص: "هل رأيتم ميسي وهو ينظف الأرض بقميصنا وعلمنا؟".

وأضاف ألفاريز في تغريدة أخرى مصحوبة بوجه غاضب ولهب: "عليه (ميسي) أن يدعو الله ألا أمسك به".

لكن غواردادو (36 عاما)، والذي يشارك في كأس العالم للمرة الخامسة، دافع عن ميسي.

وقال للصحفيين: "من المتعارف عليه في غرفة تغيير الملابس، إن يتم رمي القمصان المتعرقة بشدة، على الأرضية، حتى لا توسخ المقاعد. سواء كانت قمصان اللاعبين أنفسهم أو قمصان الفريق الخصم".

وأضاف: "القميص في الفيديو هو قميصي فقد استبدلته مع ميسي".

وهاجم قائد المكسيك الملاكم المكسيكي: "ربما لا يفهم كانيلو كيف يبدو الأمر في غرفة الملابس. كلامه كان سخيفا بالنسبة لي".

ويتعين على المكسيك الفوز بمباراتها الأخيرة في المجموعة الثالثة أمام السعودية الأربعاء ليكون لديها أي فرصة لبلوغ دور الستة عشر في قطر.