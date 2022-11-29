اليوم الأخير في مرحلة المجموعات شهد تسجيل منتخبات إفريقيا 6 أهداف، وتحقيق 4 نقاط في مباراتين، بعد أقل من 24 ساعة على تحقيق المغرب فوزه على بلجيكا بثنائية نظيفة.

التألق الإفريقي في نقاط

• سجل منتخب الكاميرون 3 أهداف في تعادله مع صربيا 3-3 ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السابعة، ليحصد أول نقاطه في البطولة ويبقي آمال التأهل للجولة الأخيرة.

• الكاميرون انضمت إلى السنغال والمغرب وتونس ونيجيريا وكوت ديفوار بتسجيل 3 أهداف في مباراة واحدة بالمونديال، ولحقت بهم غانا بفوزها على كوريا الجنوبية، بينما حافظت الجزائر على المركز الأول بفوزها على كوريا الجنوبية 4-2 بمونديال البرازيل 2014 كأكثر منتخب إفريقي يسجل في مباراة واحدة.

• حققت غانا فوزها الأول في البطولة بنتيجة 3-2 على كوريا الجنوبية في الجولة الثانية بالمجموعة الثامنة.

• فوز غانا هو الانتصار الثالث لمنتخب إفريقي، بعد تغلب السنغال على قطر 3-1، والمغرب على بلجيكا 2-0.

• منتخب غانا هو أكثر منتخبات إفريقيا تسجيلا للأهداف في مونديال قطر، بالوصول إلى 5 أهداف في مباراتين.

• رفع منتخبا غانا والكاميرون رصيد أهداف إفريقيا في المونديال إلى 13، مع ختام مشاركاتهما في الجولة الثانية بمرحلة المجموعات.

• أهداف إفريقيا في المونديال حتى الآن جاءت عن طريق السنغال (3)، المغرب (2)، الكاميرون (3)، غانا (5).

• منتخب تونس هو الفريق الإفريقي الوحيد الذي لعب مباراتين من دون تسجيل أي هدف حتى الآن في البطولة.

• شهدت الجولة الثانية تسجيل المنتخبات الإفريقية 11 هدفا، وهو أكبر عدد من الأهداف لمنتخبات القارة السمراء في جولة واحدة بتاريخ المونديال.

• أبرز إنجاز إفريقي في كأس العالم كان بلوغ دور الثمانية، وحققته منتخبات الكاميرون (1990)، والسنغال (2002)، وغانا (2010).