وسجل هدفي البرتغال برونو فيرنانديز في الدقيقتين 54 و90+3، ليقود المنتخب إلى فوز ثمين على منافسه اللاتيني.

وأرسل فيرنانديز عرضية إلى رونالدو الذي ارتقى لها عاليا لكنه لم يلمسها، لتكمل طريقها إلى شباك أوروغواي.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، سدد فيرنانديز ركلة جزاء تسبب فيها، ليسجل الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده.

وارتقى رصيد البرتغال إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثامنة، تليها غانا بـ3 نقاط، ثم كل من أوروغواي وكوريا الجنوبية برصيد نقطة واحدة لكل منهما.