وتتصدر إسبانيا المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط من مباراتين، واستهلت مشوارها بفوز كبير 7-صفر أمام كوستاريكا قبل التعادل 1-1 مع ألمانيا.

وفي المباراة الأولى، أصبح غابي لاعب وسط برشلونة أصغر لاعب على الاطلاق يسجل لصالح إسبانيا في كأس العالم، والأصغر على الاطلاق منذ بيليه أسطورة البرازيل في 1958.

ويرى لابورتا أن إسبانيا مرشحة للفوز باللقب، إذ يحسن المدرب لويس إنريكي استغلال اللاعبين الذين دربهم تشافي في برشلونة، متصدر الدوري الإسباني.

ويواجه المنتخب الإسباني نظيره الياباني، الخميس، في الجولة الختامية للمجموعة.

تصريحات لابورتا للصحفيين، الإثنين:

• "أعتقد أن أداء إسبانيا رائع. إنه مدعاة للفخر في برشلونة أن نرى مستوى لاعبينا والمنتخب. إنه أحد المرشحين للفوز بكأس العالم إلى جوار البرازيل وفرنسا".

• "يبلي تشافي بلاء حسنا. نتصدر الدوري. ما يحدث في منتخب إسبانيا نتيجة لعمل تشافي الجيد. كان لويس إنريكي ناجحا للغاية بالاعتماد على تشكيلة غالبيتها من نادينا، وهو ما يسهل اللعب".

• "يستحق تشافي الثناء على أداء هذا المنتخب لأنه منحهم فرصة للعب في الفريق الأول لبرشلونة".