مونديال 2022:

المباراة: البرازيل 1-0 سويسرا

الملعب: استاد 974

المدينة: الدوحة

الدور الأول

المجموعة السابعة

الحكم: السلفادوري إيفان بارتون

الأهداف: البرازيل: كاسيميرو (83).

وبهدف "قاتل" من لاعب الوسط كاسيميرو، نجحت البرازيل بعد معاناة، من كسر دفاع منتخب سويسرا، قبل 7 دقائق من نهاية المباراة التي جمعتهما في المجموعة السابعة من مونديال قطر.

وبتسديدة جميلة داخل منطقة الجزاء، أهل كاسيميرو منتخب بلاده إلى دور الـ16، لتنضم إلى فرنسا، كونهما المنتخبان الوحيدان اللذان وصلا هذا الدور حتى الآن.

وعقدت سويسرا المهمة كثيرا على البرازيل، التي لم تفلح باختراق الدفاع السويسري المنظم، حتى جاء الهدف الوحيد عن طريق نجم ريال مدريد.

وستواجه سويسرا منتخب صربيا في الجولة الأخيرة، في مباراة سيحتاج فيها السويسريون إلى التعادل من أجل التأهل.