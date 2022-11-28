وعلى الرغم من كثرة الأحاديث المرتبطة بعودة ميسي إلى ناديه برشلونة، عقب انتهاء عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي بنهاية الموسم الجاري، لكنه يقترب بحسب "ديلي ميل" البريطانية، من الانتقال إلى الدوري الأميركي للمحترفين.

ومن المؤكد أن ميسي لن ينتقل لصفوف الفريق الأميركي إلا عقب نهاية عقده مع سان جرمان.

وسيكون ميسي مع "إنتر ميامي" المملوك جزئياً للنجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، اللاعب الأعلى أجراً في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين.

وفي سبتمبر، تم السماح للنادي بالبدء في بناء استاد بقيمة 820 مليون جنيه إسترليني، والذي سيشمل ملعبا يتسع لـ 25000 مقعدا، وفندقا يضم 750 غرفة وملاعبا وموقف سيارات تحت الأرض.

ومنذ انضمام ميسي لباريس جان جرمان، سجل 23 هدفا و29 تمريرة حاسمة في 53 مباراة مع العملاق الفرنسي.