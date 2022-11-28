وقال دي بروين قبل المباراة مع المغرب، إن منتخب "الشياطين الحمر" ليس لديهم فرصة للفوز بكأس العالم هذا العام.

وأضاف دي بروين، لصحيفة "ذا غارديان": "لا توجد فرصة، نحن متقدمون في السن، أعتقد أن فرصتنا كانت 2018، لدينا فريق جيد، لكنه يتقدم في السن".

وأكمل: "لدينا بعض اللاعبين الجدد الجيدين، لكنهم ليسوا على المستوى الذي كان عليه اللاعبون الآخرون في 2018".

وأثارت هذه التعليقات غضب، زاباليتا، وقال: "عندما يأتي بعض أفضل لاعبيك ويقولون، ليس لدينا فرصة في كأس العالم، سيؤثر ذلك على عقلية هذه المجموعة، ليس هناك شغف"، حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وحقق المنتخب المغربي انتصارا ثمينا على نظيره البلجيكي بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما، الأحد، في الجولة الثالثة لدور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022.

ويحتل المنتخب البلجيكي المركز الثالث في المجموعة السادسة ويجب عليه الفوز على كرواتيا للتأهل للدور التالي في مونديال قطر.