وأوضح إنريكي في مؤتمر صحفي: "كان الشعور الساري في غرفة الملابس غريبا خاصة أنه قد سنحت لنا الفرصة للتغلب على ألمانيا، وتركناها تفلت من أيدينا. كان ذلك مخزيا".

وأضاف المدرب الإسباني: "لكن يجب أن نفكر أننا في صدارة ما يسمى مجموعة الموت ويجب أن نتسم بالإيجابية. التعادل مع اليابان يوم الخميس من المحتمل أن يرسلنا إلى مراحل خروج الملعب لكننا لن نتكهن. سنستخدم قوتنا الكاملة وسنسعى للفوز لتأمين صدارة ترتيب المجموعة".

وكانت إسبانيا الفريق الأفضل إلى حد كبير خلال معظم فترات مباراة ألمانيا وتقدمت في الدقيقة 62.

لكن الألمان انتزعوا هدف التعادل في الدقيقة 83 عن طريق نيكلاس فولكروغ، ليحرم فريق إنريكي من الفوز الثاني على التوالي بعد انتصاره 7-صفر على كوستاريكا.

وتتصدر إسبانيا ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط وتحتاج الآن فقط إلى التعادل في مباراتها الأخيرة ضد اليابان لتعبر لدور16، لكن الفوز سيدفع الفريق نحو مراحل خروج المغلوب في صدارة المجموعة.

وتأتي ألمانيا، التي خسرت 2-1 في المباراة الأولى أمام اليابان، في ذيل الترتيب بنقطة واحدة.

وتبدو ألمانيا بحاجة للفوزعلى كوستاريكا الخميس، معلقة آمالها بعد ذلك على خسارة اليابان، وإذا تعادلت اليابان، فسيحسم الأمر بفارق الأهداف أو الأهداف التي سجلتها ألمانيا واليابان.