فهل "تُشحن" الكرات فعلا قبل مباريات المونديال؟ ولماذا؟

أطلقت شركة "أديداس" الرائدة في عالم الرياضة كرة "الرحلة" لتكون الكرة الرسمية لكأس العالم 2022، وهي تختلف كثيرا عن سابقاتها من حيث ارتباط أدائها بتكنولوجيا متطورة.

ويمكن القول إن "الرحلة" كرة ذكية، حيث تحمل في وسطها جهاز استشعار معلق بنظام ابتكرته الشركة المصنعة.

ويرسل هذا المستشعر بيانات عن الكرة، مثل سرعتها وطريقة تغيير اتجاهاتها، مما يعطي مؤشرات دقيقة عن أدائها.

كما يساعد هذا المستشعر في ضبط آلية التسلل الجديدة، التي تعتمد على تعقب الأجسام المتحركة باستمرار، بما يضمن دقة تتبع اللاعبين والكرة في الوقت ذاته، وكشف حالات التسلل التي قد تثير الجدل.

ويعمل المستشعر ببطارية صغيرة، شبيهة بتلك المستخدمة في الهواتف الذكية، يتم شحنها قبل المباراة.

وتقول "أديداس" إن شحن بطارية المستشعر يمكن أن يدوم لمدة 6 ساعات من الاستخدام النشط، كما تحتفظ البطارية بالطاقة حتى 18 يوما إن لم تستخدم في المباريات.