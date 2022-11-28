وسجل البديل نيكلاس فولكروغ هدفه في الدقيقة 83، ليعادل تقدم إسبانيا ويحصد بطل العالم 4 مرات، أول نقطة له خلال مباراتين، عقب هزيمته الافتتاحية المفاجئة أمام اليابان.

وأبقى هذا الهدف على آمال ألمانيا قائمة في العبور لدور الـ16، قبل المباراة الأخيرة في المجموعة الخامسة الخميس أمام كوستاريكا، التي يجب أن تفوز بها.

تصريحات فليك للصحفيين عقب اللقاء:

• "كنا ندرك ما هو على المحك. إسبانيا أدت بشكل جيد لكن المواجهة كانت متكافئة وسنحت لنا فرصة كبيرة في النهاية للفوز بها لكن هذه الأمور تحدث".

• "تبدأ الأمور في الحدوث عندما تبدأ في تحقيق الانتصارات. ربما تكون هذه هي الشرارة التي نحتاجها".

• "قاتل الفريق بقوة وأنا راض بشدة عن طريقة تفكيرهم. هذه هي الأشياء التي نرغب فيها ونعلم أننا اتخذنا الخطوة الأولى".

• "نريد أن يكون لدينا ما يلزم أمام كوستاريكا للوصول إلى مراحل خروج المغلوب".