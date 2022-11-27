وقال الدولي البلجيكي "حصلنا على بعض الفرص لكن مع لاعبين من هذه النوعية تعيّن علينا تقديم ما هو أفضل".

وأضاف هازارد قائلا "لعبنا أفضل من مباراة كندا لكننا خسرنا. هذه هي كرة القدم. تهانينا للمغرب".

بفوزه التاريخي، رد المغرب الدين لبلجيكا بعد 28 عاما على خسارته أمامها في دور المجموعات في مونديال 1994 في الولايات المتحدة.

ووضع المنتخب المغربي لكرة القدم قدما في الدور ثمن النهائي بفوزه على بلجيكا، ثالثة النسخة الأخيرة والمصنفة ثانية عالميا، 2-صفر، الأحد على ملعب الثمامة في الدوحة، في افتتاح الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في مونديال قطر لكرة القدم 2022.

ويدين المغرب بفوزه الأول في النسخة الحالية والثالث في تاريخه إلى البديلين لاعب وسط سمبدوريا الإيطالي عبد الحميد صابيري (73) ومهاجم تولوز الفرنسي زكريا أبو خلال (90+2).