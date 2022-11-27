- الدقيقة 34: فرصة ضائعة للمنتخب المغربي من أقدام أشرف حكيمي.

- الدقيقة 28: منح بطاقة صفراء للاعب البلجيكي أمادو أونانا.

- الدقيقة 15: ضغط متواصل وسيطرة واضحة للمنتخب البلجيكي.

- الدقيقة 11: ضربة خطأ للمنتخب البلجيكي بالقرب من مربع العمليات تمر سالمة على المنتخب المغربي.

- الدقيقة 10: مرور أول 10 دقائق على المباراة وسيطرة المنتخبين على وسط الميدان.

- الدقيقة 5: أول فرصة ضائعة للمنتخب البلجيكي بواسطة باتشاويي.

- المنتخبان يجريان عمليات الإحماء على أرضية استاد الثمامة وسط حضور جماهيري كبير.

- المباراة سيقودها الحكم المكسيكي سيزار أرتورو راموس بالازويلوس

وفيما يلي تشكيلة المنتخبين:

المغرب: منير المحمدي - أشرف حكيمي - نصير المزراوي - سفيان أمرابط - نايف أكرد - غانم سايس - حكيم زياش - عز الدين أوناحي - سليم أملاح - سفيان بوفال - يوسف النصيري.

بلجيكا: تيبو كورتوا - ألدرفيلد – تيموتي كاستاني – يان فيرتونخن – توماس مونييه - أكسيل فيتسل - أمادو أونانا – تورغان هازارد - دي بروين - إيدن هازارد – ميشي باتشاويي.

ويتصدر المنتخب البلجيكي المجموعة بعد فوزه بشق الأنفس على منتخب كندا بهدف نظيف، بينما تعادل المنتخب المغربي مع نظيره الكرواتي سلبيا.

وسيضمن منتخب بلجيكا تأهله رسميا في حال فوزه على المنتخب المغربي، بينما سيقترب الأخير بقوة نحو التأهل للدور الثاني للمرة الثانية في تاريخه إذا ما حقق الفوز على الشياطين الحمر.