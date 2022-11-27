ومن المنتظر أن يجري اللقاء على ملعب "الثمامة" في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان المنتخب المغربي تعادل سلبيا مع نظيره الكرواتي، فيما.

ويتصدر المنتخب البلجيكي المجموعة بعد فوزه بشق الأنفس على منتخب كندا بهدف نظيف، بينما تعادل المنتخب المغربي مع نظيره الكرواتي سلبيا.

ويحتل الشياطين الحمر الصدارة برصيد 3 نقاط، فيما حل ثانيا كل من المغرب وكرواتيا برصيد نقطة لكل منهما، بينما يتذيل منتخبكندا المجموعة بدون رصيد من النقاط.

وسيضمن منتخب بلجيكا تأهله رسميا في حال فوزه على المنتخب المغربي، بينما سيقترب الأخير بقوة نحو التأهل للدور الثاني للمرة الثانية في تاريخه إذا ما حقق الفوز على الشياطين الحمر.

وفي حال تأهله للدور الثاني، فإنها ستكون المرة الثانية بعد الأولى التي تحققت في مونديال 1986.

مواجهات سابقة بين المنتخبين

سبق لمنتخب أسود الأطلس أن التقى منتخب الشياطين الحمر في مباراتين وديتين ولقاء رسمي واحد: