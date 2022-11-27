واستهلت الأرجنتين المشاركة الثامنة عشرة لأبطال عامي 1978 و1986 بأسوأ طريقة ممكنة بعد سقوط تاريخي على يد السعودية 1-2، قبل أن تعود للفوز على المكسيك، بهدفين من تسجيل النجم ليونيل ميسي والبديل إنسو فرنانديس.

ويبدو أن هذا الفوز أشعر لاعبي "التانغو" بارتياح كبير، حيث كانوا متخوفين من هزيمة، كانت ستؤدي مباشرة إلى إقصائهم من مونديال 2022.

وذلك ما أظهره مقطع فيديو، انتشر بشكل كبير على الصفحات الاجتماعية، ويرصد احتفالات ميسي ورفاقه في غرفة الملابس.

وفي الفيديو، يمكن رؤية اللاعبين داخل غرفة الملابس يرقصون على موسيقى لاتينية صاخبة ويرددون هتافات حماسية، فيما بدا ميسي وكأنه يقود الأوركسترا.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نقلا عن تقارير واردة من الملعب، إن احتفالات لاعبي الأرجنتين كانت "جنونية"، ودامت أكثر من ساعة قبل المغادرة صوب مقر إقامتهم.