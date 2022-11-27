وفازت الأرجنتين على المكسيك 2-صفر على استاد لوسيل بفضل هدفي ميسي وإنزو فرنانديز في الشوط الثاني ليتقدم الفائز إلى المركز الثاني في المجموعة الثالثة بفارق نقطة واحدة خلف بولندا.

وقال ميسي "إنه حمل ثقيل ألقيناه من على أكتافنا.

"نشعر براحة البال بعد أن عادت الأمور بين أيدينا من جديد".

وأعاق الضغط المكسيكي المتقدم هجوم الأرجنتين في الشوط الأول قبل أن يخفف هدف ميسي في الدقيقة 64 من الضغط على فريقه، الذي كان سيودع البطولة إذا خسر.

وأضاف ميسي، الذي يطلق عليه لقب "الماعز" أو GOAT وهي اختصار لكلمة Greatest of all times أي الأفضل في التاريخ، "أعتقد أن الشوط الأول كان صعبا بسبب الموقف الذي كنا فيه وحاجتنا للفوز.

"لم نتمكن من إيجاد مساحة. لم نكن ننقل الكرة من جانب إلى آخر.

"لكن في الشوط الثاني بدأنا في فعل ما حضرنا لأجله. بدأنا في إيجاد مساحات بين الخطوط ثم غيّر الهدف من مجريات المباراة.

"كنا بحاجة إلى الفوز ولكن كان لابد من لعب المباراة بهذه الطريقة. كان علينا الفوز ليشعر الجميع براحة البال ولكي نكون قادرين على التعامل مع مباراة بولندا بطريقة مختلفة".

الضغط الهائل

واعترف ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين أن فريقه تعرض لضغط هائل قبل المباراة وأن الشعور السائد بعد الفوز كان مصدر ارتياح.

وقال "يجب أن يكون لدينا المزيد من الفطرة السليمة. إنها مجرد مباراة لكرة قدم.

"هذا ليس جيدا..أقصد هنا الشعور بأنك تخوض ما يتجاوز مجرد مباراة في كرة القدم. هذا ليس جيدا.

"ما شعرنا به جميعا كان هو الارتياح (لكن) نحتاج إلى إجراء بعض التعديلات.

"يجب أن نحاول أن ندفع اللاعبين للشعور بأن هذه مجرد مباراة لكرة قدم لأنه بخلاف ذلك، فإنه في كل مرة نحتاج للعب مباراة أو العبور إلى مراحل خروج المغلوب أو المضي قدما في البطولة أو أي شيء آخر، سيكون الشعور (صعبا) دوما على هذا النحو بالنسبة للأرجنتين.

"بالطبع من الصعب أن نجعل الناس يفهمون أن الشمس ستشرق غدا سواء خسرت أم انتصرت. الشيء المهم هو كيف تقوم بما أنت مكلف به، إذا فعلت ذلك بأفضل طريقة ممكنة (فقد نجحت).

"هذا ما نحاول دائما القيام به".

كما دعا سكالوني لاعبيه إلى البقاء في حالة اتزان بعد الفوز والتركيز على المهمة التي تنتظرهم. ويمكن للأرجنتين ضمان العبور لدور 16 بالفوز على بولندا يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف "ربما تعتقد أنني مجنون، لكن يمكننا القول..نعم، نريد الاستمتاع (الآن). بالطبع يستمتعون (اللاعبون) بهذه اللحظة في غرفة الملابس. لقد استمتعت أيضا بهذه اللحظة.

"لكن هذا كل شيء. سنستعد غدا للمباراة التالية وهو نفس الشيء الذي فعلناه عندما فزنا بكأس كوبا أميركا (العام الماضي)".