وجاء هدفا المنتخب الفرنسي، المتوج بكأس العالم 2018، من أقدام كيليان مبابي في الدقيقتين 61 و86، فيما سجل الهدف الوحيد للدنمارك في الدقيقة 68.

وباتت فرنسا أول المنتخبات المتأهلة إلى الدور المقبل برصيد 6 نقاط، بعد فوزها على كل من أستراليا والدنمارك.

ويتصدر النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، حتى الآن، قائمة هدافي مونديال قطر بـ3 أهداف رفقة لاعب الإكوادور، إينير فالنسيا.

وفي نفس المجموعة، عقّدت تونس مهمة التأهل إلى الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها بخسارتها أمام أستراليا 0-1، السبت على استاد الجنوب في الوكرة.