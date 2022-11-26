مع استمرار مباريات دور المجموعات في كأس العالم 2022، يحدث أحيانا أن تتساوى منتخبات تنتمي لنفس المجموعة في عدد النقاط، مما يطرح علامات استفهام عن المعايير التي يتم اللجوء إليها من أجل حسم تأهلها إلى دور الـ16.