وشارك الفيصل منتخب بلاده لحظات ما بعد الخسارة، مقدما الدعم لهم، حيث انتشر مقطع فيديو على "تويتر"، يظهر إقدامه على مواساة اللاعب عبد الإله المالكي.

من جهته، قال المدافع السعودي، محمد البريك: "استغلوا خطأين وكانت لدينا فرصة التعويض من ركلة الجزاء لكن لم نوفّق. سمعنا كلاما إيجابيا من المدرب ووزير الرياضة في غرف الملابس، رغم عدم تحقيق الفوز".

ولم ينجح المنتخب السعودي في استثمار الروح المعنوية المرتفعة التي اكتسبها بعد الفوز على الأرجنتين 2-1 في مباراته الأولى في المونديال، ليخسر في الثانية بثنائية نظيفة أمام بولندا.